Baseball storico Samuel Aldegheri | sarà il primo lanciatore autoctono italiano in MLB!

(Di venerdì 30 agosto 2024) Siamo alla storia dello sport. Non solo del, ma dello sport di casa nostra nella sua interezza.mancino classe 2001, sarò ilgiocatore nato e cresciuto sportivamente in Italia a debuttare nella Major League. L’esordio avverrà questa notte (ore 03.38 orario) in occasione del match tra Los Angeles Angels e Seattle Mariners., nato a Verona il 19 settembre 2001, scrive una ulteriore pagina di storia dato che giocherà il suomatch i MLB senza passare dalla AAA delle minors. La sua carriera, al momento, è stata rapidissima. Dopo una breve esperienza in Serie A tra 2019 e 2020 con il Parmaclima, il veronese è stato firmato dai Philadelphia Phillies nel giugno del 2019, fino a debuttare nelle minors league nel 2021. Una crescita dirompente giunta ad oggi.