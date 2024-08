Atterraggio pesante di un Boeing 767 Danni alla parte inferiore della fusoliera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Aperta un’inchiesta dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo sul duroeffettuato nella serata di martedì 27 agosto a Malpensa da un aereoDHL. Il767 ha subitostrutturalicoda. Non ci sono state conseguenze per l’equipaggio per l’impatto con la pista del cargo che arrivava dal Bahrein e che si è spostato regolarmente sui raccordi fino ai magazzini Dhl. Con un comunicato pubblicato ieri sul suo sito ufficiale, l’Agenzia ha spiegato di aver "disposto l’apertura di un’inchiesta" e di "aver acquisito i registratori di volo del velivolo, unitamente ad altre evidenze". L’aereo ieri era ancora fermo a Malpensa.