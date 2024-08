Agnoletti studenti nei container | In ritardo per la prima campanella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Mancano poco più di due settimane alla riapertura delle scuole e per gli, i docenti e le famiglie della succursale di Campi Bisenzio dell’significa un cambio radicale di abitudini: per tutto l’anno scolastico devono lasciare la loro scuola, sottoposta a necessari e impattanti lavori adeguamento sismico ed energetico, e tornare alla "casa madre", ossia la sede di Sesto Fiorentino. Ma non studieranno nello stabile con i loro coetanei: i loro banchi saranno sistemati innel parcheggio di fronte all’istituto scolastico. La struttura, amovibile e di un solo piano fuori terra, sarà posizionata direttamente sulla sede stradale su un’area di proprietà della Città Metropolitana e ospiterà cinque aule, di cui una per i docenti, di 44 metri quadrati di superficie e servizi igienici. La Metrocittà pagherà 200 mila euro per 9 mesi di affitto della struttura.