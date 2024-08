Tragico schianto | muore una donna coinvolti due bambini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) SANNICOLA – Un pomeriggio di fine estate si trasforma in tragedia nel Gallipolino. Un violento scontro frontale tra due vetture ha causato la morte di Maddalena Verdesca, unadi 72 anni originaria di Copertino e residente per l’estate a Santa Caterina. Nell’incidente, avvenuto lungo la provinciale che collega le campagne di Sannicola a Galatone e Nardò, sono rimasti feriti anche due, entrambi trasportati in ospedale. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze della collina di San Mauro, a breve distanza dallo svincolo della statale 101 e a poche centinaia di metri dal litorale ionico. La dinamica del sinistro è ancora sotto indagine da parte dei carabinieri, ma secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere stato un malore improvviso a far perdere il controllo della vettura alla 72enne.