Traffico Roma del 29-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione poco ilal momento lungo la rete viaria della capitale anche se in via momento nessuna segnalazione di rilievo sul grande raccordo anulare su le consolari ancora disagi a causa dei lavori sulla tangenziale est che resta chiusa tra l’uscita San Lorenzo Verano e viale Castrense in direzione di San Giovanni rallentamenti sul posto il termine dei lavori chiamato per il prossimo 2 di settembre a Torre Maura la polizia locale Ci segnala un incidente in via Walter Tobagi in prossimitĂ di via dei Ruderi Di casacalda possibili rallentamenti per il momento tutto ma prima di concludere ricordiamo che per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ