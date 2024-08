Roma risse e droga nei bagni | chiuso un bar in via Flaminia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto- I poliziotti del XV Distretto Ponte Milvio hanno notificato ad un dipendente di un bar in viail provvedimento di sospensione della licenza con conseguente chiusura per 7 giorni, emesso dal Questore diai sensi dell’ex art.100 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza). A seguito di alcune segnalazioni da parte del comitato di quartiere e dei residenti in merito a schiamazzi notturni causati degli avventori, nello scorso mese, i poliziotti sono intervenuti presso il locale, in due diverse occasioni, per la segnalazione ditra clienti, mentre a seguito di un controllo amministrativo effettuato neidell’attività erano stati rinvenuti e sequestrati 5 involucri di hashish del peso di 15 grammi.