Prende il via la Settimana Europea dello Sport 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Al via la “”, con la parola d’ordine “BeActive”! Dal 23 al 30 settembre, migliaia di eventiivi per tutti in tutta Europa Loal centro dell’agenda: sarà un momento di condivisione per ribadire l’importanza di una quotidianità attiva, che migliori la qualità della vita! Nata nel 2015, per rispondere alla crisi dell’inattività e per testimoniare che loe l’attività fisica contribuiscono notevolmente al benessere della collettività, la “” è il massimo evento, a carattere continentale, promosso dalla Commissionein tema di