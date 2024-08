Metaphor | ReFantazio Katsura Hashino presenta l’universo e i personaggi del gioco

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 29 agosto 2024) In queste ore si è concluso il nuovo Showcase didedicato interamente al mondo di, con SEGA ed ATLUS che hanno deciso di offrire una corposa anteprima di quelli che saranno gli scenari del titolo. Come promesso appena poche ore fa, la diretta ha mostrato il vasto e variegato mondo di, nel quale i giocatori incontreranno bellezze, stranezze e peculiarità durante il loro viaggio. Il direttore di Studio Zeroha guidato gli spettatori in un tour guidato attraverso diversi luoghi mai visti prima, dalle piccole cittadine, alle isole, ai labirinti e addirittura nel ventre di un verme.-san ha ancheto una nuova alleata, Eupha, e ha fatto intendere che altri dettagli su di lei verranno svelati in futuro.