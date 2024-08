LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | De Noni in finale negli 800 metri femminili

Leggi tutta la notizia su oasport

23.18 Nel gruppo B finisce a 1.85 la gara di Turner. Avanzano alla misura successiva sia Whiteside (primato stagionale) che Opolais. 23.17 Nel gruppo A del salto in alto del decathlon l'asta è posta a 1.97. Norbaev, Jarvinen, Mackay e Keita hanno superato al primo tentativo questa misura mentre Montagne e De Lima hanno fallito i primi due salti ed ora sono spalle al muro. 23.15 DEIN!! Vittoria per Moraa in 2:03.44, l'azzurra stoppa il cronometro in 2:04.21 ed è seconda. 23.14 Deesce bene dall'ultima curva e tenta l'attacco alla seconda posizione 23.12 Iniziata la terza semidegli 800. 23.12 Nullo il terzo lancio di Camilli che chiude laall'undicesima posizione. 23.11 È il momento della terza semidegli 800. Questa la start list: 2 537 Elle CEDER FIN 26 Dec 06 2:06.22 2:06.