Ippica Vecchione re del Superfrustino Quarta vittoria nel Tomaso Grassi Award

(Di giovedì 29 agosto 2024) E’ Robertoil ‘re del’. Martedì sera, davanti al pubblico delle grandi occasioni, con i soci dei Rotary Club della Romagna schierati al ristorante Trio e protagonisti delle premiazioni, ha vinto per lavolta la sfida fra i i migliori driver d’Italia. La prima volta fu nel 2008, poi nel 2010, quindi un’attesa di 13 anni fino all’anno scorso per il tris; quest’anno è arrivato il poker che ha rappresentato il bis per Vamos Op, il cavallo allenato da Andrea Vitagliano. Il driver di Aversa, trapiantato prima a Bologna e ora in Toscana, è il primo ad avere vinto per quattro volte (due consecutive) il, manifestazione ideata nel 1995 da, indimenticato presidente di Hippogroup Cesenate scomparso otto anni fa, e a lui giustamente dedicata.