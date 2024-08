Fortitudo un ko e tante cose buone Super Freeman in attesa di Gabriel

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) ASSIGECO PIACENZA 86BOLOGNA 74 ASSIGECO PIACENZA: Bonaccini 19, Querci 11, Bartoli 2, Serpilli 5, Grimes 19; D’Almeida 11, Montanari 7, Suljanovic 5, Fiorello 7, Manzo ne, S. Angeretti ne, P. Angeretti ne. All. Salieri. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 11, Bolpin 13, Mian 3, Battistini 16,23; Sabatini 1, Giordano, Cusin, Braccio, Bonfiglioli 5, Bonmarito ne. All. Cagnardi. Note: parziali tempi 20-18, 37-33, 59-53. CODOGNO (Lodi) E’ stato comunque un buon test per lache, nel caldo di Codogno, cade sconfitta dall’Assigeco Piacenza. Nella prima uscita per entrambe, in campo si sono viste due squadre non ancora al completo e affaticate per la calura e stanche per la preparazione atletica.