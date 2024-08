Endless Love Kemal spara a Emir | muore? Cosa succede

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 29 Agosto 2024 7:39 am by Redazionenelle nuove puntate disu Canale 5. Tra i due avviene un feroce scontro, durante il quale il subdolo marito di Nihan finisce per prendersi un proiettile. Questa lite è una conseguenza a quanto fatto in passato da Zeynep. Ebbenescopre che sua sorella ha avuto una relazione cone questo porta all’acceso scontro con delle armi. I due rivali della serie TV turca si ritrovano faccia a faccia e hanno intenzione di sfruttare totalmente questa occasione.news:scopre il segreto di Zeynep edIne Nihan beccanoe Asu che discutono. Lasciandolo ignaro della sua parentela con il ricco imprenditore, Asu ingannadandogli una falsa versione dei fatti.