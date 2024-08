Due stampe diverse gli stessi colori per un look divertente e fatto apposta per catalizzare gli sguardi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 29 agosto 2024) Diciamo la verità. Ledi ogni tipo e colore ci hanno accompagnato per tutta la stagione calda. Non c’è infatti periodo migliore per indossarle delle lunghe giornate estive, fatte di aperitivi, cene fuori e vacanze. Eppure non sembra sia ancora arrivato il momento di abbandonarle del tutto, nonostante settembre sia alle porte e si sia già rientrati in città. Se si ancora voglia di sfoggiare righe e fiori, ovvero i motivi più amati e gettonati dal pubblico femminile e non solo, il modo migliore per farlo rientrati al lavoro è quello di renderli più portabili attraverso un piccolo trucchetto di styling che ci insegna a mixarli alla perfezione. Perché portarle contemporaneamente è ancora piùed eye-catching.