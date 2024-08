Concessioni balneari spunta altri maxi-proroga | la nuova bozza del ddl

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 29 agosto 2024) Cosa bolle in pentola in merito al futuro delle? Tale tema torna al centro del dibattito di Governo perché da una parte c’è il rischio delle sanzioni dell’Unione Europea per la direttiva Bolkestein (norma europea che promuove la concorrenza nei servizi) mentre dall’altra c’è il problema dei comuni. Questi ultimi, infatti, stanno agendo in ordine sparso mettendo a gara le spiagge. Intanto, Mondo Balneare ha pubblicato il testo delladel Disegno di Legge sulledemaniali marittime che potrebbe, però, subire ancora importanti modifiche soprattutto dopo il confronto con Bruxelles. Ecco dunque i punti principali della