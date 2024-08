Algeria ITA Airways presenta i nuovi investimenti nella capitale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Itaha inaugurato ispazi della Compagnia Aerea all’interno della prestigiosa cornice del Centro Direzionale dell’Hotel El Aurassi di Algeri,dell’, attualmente collegata con 14 voli settimanali. A tagliare il nastro il vice ambasciatore Antonio Poletti, il Regional Manager di Ita, Benedetto Mencaroni, accompagnato dal Responsabile per l’, Domenico Bianco. Alla cerimonia erano presenti rapnti delle istituzioni algerine, dell’aviazione civile, della comunità diplomatica ed imprenditoriale italiana, i principali operatori turistici nazionali e una selezionata rapnza di viaggiatori frequenti che utilizzano il vettore per recarsi in Italia o verso le altre destinazioni servite dalla compagnia aerea.