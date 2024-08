Affitti a Lisbona +81% rispetto a luglio 2023

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il sindaco di, Carlos Moedas, ha descritto il problema abitativo come “la più grande crisi della nostra generazione”. Una valutazione che, numeri alla mano, riflette fedelmente la realtà attuale del mercato degliin Europa e, in particolare, a. Nella capitale portoghese a2024 il prezzo medio al mq per l’affitto è di 22 euro al mq, in aumento dell’8,1%. Certo, siamo lontani dai prezzi di Dublino e Amsterdam, tuttavia siamo nello stesso range di prezzo deglidi Milano e con una sostanziale differenza: lo stipendio medio in Portogallo è tra i più bassi d’Europa, non raggiunge infatti i 20mila euro annui.