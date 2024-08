A che ora Luna Rossa oggi contro New Zealand e Orient Express | programma tv ordine delle regate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Prende il via quest’nelle acque di Barcellona la Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione degli sfidanti per la 37ma edizione dell’America’s Cup. La Challenger Selection Series si apre con una prima giornata di round robin in cui andranno in scena quattro match race, anche se solamente tre di questi avranno un impatto sulla classifica generale. Ricordiamo infatti che, oltre ai cinque Challenger, parteciperà al doppio round robin (seppur fuori classifica) anche il Defender Emirates Team New. Il match d’esordio disarà proprioi Kiwi, quindi una eventuale vittoria del sodalizio italiano sarebbe comunque ininfluente ai fini della graduatoria. Il team Prada Pirelli, chiusura di, affronterà poi i francesi dicon la concreta possibilità di conquistare il primo punto della Louis Vuitton Cup.