Sharon Verzeni l’omicidio e l’ipotesi serial killer

(Di mercoledì 28 agosto 2024) C’è un’ipotesinel delitto dia Terno d’Isola? Mentre le indagini non arrivano ancora a una svolta e il fidanzato Sergio Ruocco parla di un cliente del bar e di un possibile scambio di persona, la pista di un assassinoe si fonda su altri due omicidi. Entrambi però commessi nel 2016. Le vittime sono Gianna Del Gaudio, uccisa a Seriate, e Daniela Roveri, morta a Colognola. Entrambi i delitti sono stati commessi con il coltello. E, spiega oggi Il Messaggero, sono rimasti finora insoluti. Del Gaudio è morta ad agosto, ed è stata sgozzata. Per il suo omicidio è stato imputato il marito Antonio Tizzani, poi assolto in primo e secondo grado: l’ultima sentenza risale al 2022. L’arma del delitto Nel caso di Del Gaudio l’arma del delitto, un cutter, è stata ritrovata. L’omicida l’ha colpita alla gola. Sul manico è stato trovato il Dna del marito.