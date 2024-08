Roma donna colpita da un fulmine mentre passeggia con il cane

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

è stata da un, durante il temporale che si è abbattuto ieri nella Capitale, in via Leibniz a San Basilio a. Sul posto è intervenuta la polizia di Basilio e da una prima ricostruzione la, un'italiana di 45 anni, è stata su un piede va con il. Soccorsa dai sanitari, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Umberto I. A quanto si apprende, la 45enne fortunatamente non ha riportato conseguenze serie, è in buone condizioni e già oggi potrebbe essere dimessa. (fonte: Adnkronos)