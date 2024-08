Percettori di Assegno di Inclusione sotto shock | a settembre taglio drastico delle somme| Come evitarlo?

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) I beneficiari dell’didovranno effettuare un importante adempimento per non perdere la misura o subirne la riduzione. Ecco di cosa si tratta. L’diè la prestazione assistenziale che, da gennaio 2024, ha preso il posto del Reddito di Cittadinanza. Spetta ai nuclei familiari in cui ci sono over 60, minori, invalidi o soggetti in difficoltà affidati ai Servizi sociali e assistenziali. L’importo spettante varia a seconda della condizione economica della famiglia beneficiaria. Stop all’didaper tantissime famiglie (informazioneoggi.it)Al pari della maggior parteagevolazioni, dei Bonus economici emisure assistenziali, anche l’diviene erogato a condizione che si rispettino determinati requisiti reddituali, a seconda dell’ISEE presentato dagli interessati.