Paralimpiadi di Parigi al via numeri da record per l’Italia | 141 azzurri in gara Ora lo sport come terapia diventi accessibile a tutti

(Di mercoledì 28 agosto 2024)dapartecipazione di atleti e un’attenzione mediatica in costante crescita. Ledi(che cominciano oggi, 28 agosto, e si chiuderanno domenica 8 settembre) presentano diversi primati assoluti. Sono i primi Giochi Estivi Paralimpici con una copertura in diretta per tutte le 22 discipline, un totale di 350mila ore di trasmissioni in 12 giorni di sfideive, un’audience che potenzialmente supera i 4 miliardi di persone. L’evento è trasmesso in più di 160 Paesi, 6mila giornalisti accreditati, più di 3 milioni i biglietti in vendita. In Italia la Rai ha assicurato la copertura totale dell’eventoivo con un canale interamente dedicato (Rai 2). Sono attesi 4.400 atleti da 185 Paesi, compreso il Team dei Rifugiati.