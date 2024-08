Le nomine a Bruxelles Fitto alla corte di Ursula ma la delega è un rebus Obiettivo | bilancio e Pnrr

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sul nome, ormai, ci sono pochissimi dubbi. E già venerdì, nel corso del primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, potrebbe arrivare la designazione formale. Toccherà al ministro plenipotenziario degli Affari europei, della Coesione e del, Raffaele– che ieri la premier Giorgia Meloni ha subito incontrato al rientro dalle ferie –, fare le valigie e trasferirsi asu una delle poltrone del nuovo esecutivo europeo von der Leyen. Fin qui tutto bene. Ma su ruolo, funzioni e compiti del neo-commissario la trattativa è tutt’altro che conclusa. E, come sempre accade in questi casi, le variabili in campo sono tantissime. Anche perché bisogna trovare un delicato equilibrio fra tutti gli Stati membri e, in particolare, quelli più "pesanti".