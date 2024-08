La fortuna degli Oasis | Un tour da 400 milioni I fratelli rilanciati dai social

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Davanti a mega reunion come quella ufficializzata ieri mattina daglidopo quindici anni di risse mediatiche, viene subito in mente il Frank Zappa dell’album We’re only in it for the money, ci siamo solo per i soldi, invettiva al curaro contro i Beatles di Sgt. Pepper’s, massima valida un po’ per tutti i grandi ritorni da stadio che hanno segnato la storia del pop-rock: Eagles, Guns n’Roses, Police, Genesis, Take That o Black Sabbath che dir si voglia. Sembra pensarla così pure il Sun che, parlando dell’annuncio a sensazione fatto da Noel e Liam Gallagher ieri mattina aunificati, alza il velo sul ritorno economico di questa pax familiaris citando i calcoli di un addetto ai lavori come Jonathan Shalit, titolare dell’agenzia britannica InterTalent.