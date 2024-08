Il materiale scolastico costa sempre di più

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) AGI -più costoso, con un impegno economico previsto per studente pari a circa 600 euro, come riportato dalle associazioni dei consumatori. Lo denuncia in una nota l'Unione degli studenti, parlando di "ennesima conferma della mancanza di una reale tutela del diritto allo studio realmente gratuito nel nostro Paese. Anche quest'anno le famiglie dovranno sostenere un costo in aumento per quanto riguarda ildel 20% rispetto all'annoappena trascorso". "Da oltre un decennio si sono susseguiti tagli per la scuola pubblica, mentre i costi continuano ad aumentare - sostiene Tommaso Martelli, coordinatore nazionale dell'Unione degli Studenti - l'inflazione sta colpendo anche la gratuità dell'istruzione, ma il ministero e il governo non sembrano intenzionati a voler prendere misure per far fronte ai costi eccessivi".