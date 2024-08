I nuovi miserabili

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Giovani disoccupati, esodati, un’ex piccola borghesia scivolata nella povertà. Dalla Gran Bretagna alla Francia, dalla Germania ai «ricchi» Stati Uniti, sono confinati in periferia, rimossi dalla sinistra che un tempo li rappresentava. Sono la spia del tramonto sociale dell’Occidente. Alcune istantanee dall’Inghilterra 2024, sempre più percorsa da contraddizione sociali. Una ragazza al massimo 25enne, la pelle color ambra, il velo che non nasconde la bocca vermiglia e gli occhi neri, ardenti, guida una Bentley Continental Cabrio (prezzo 375 mila sterline: un appartamento in Italia) e la lussuosa Brompton Road pare le appartenga. Mezzo miglio più avanti, mentre dal cielo di Londra cade una cipria d’acqua, in Cromwell Road due ragazzi bianchi in ciabatte cercano riparo sotto il portone dell’Albert Museum.