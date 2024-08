Digitalizzazione Più contributi alle imprese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Investire sulle nuove tecnologie per proiettarsi nel futuro in maniera vincente. La Camera di commercio di Sondrio promuove il bando ’Transizione digitale dellelombarde’, finanziato da Regione Lombardia con l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale delletramite l’investimento sulle nuove tecnologie come fattore di produttività e di sviluppo. La misura si rivolgemicro, piccole e mediedi tutti i settori, ad esclusione dei codici Ateco A (Agricoltura) 61, 62, 63 e K (Attività finanziarie e assicurative). L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, con un investimento minimo di 30mila euro e un contributo massimo di 100mila euro.