Delitto di Parabiago La mantide pronta a comprare la cascina con i soldi dell’eredità

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un appartamento per ogni partecipante al diabolico piano, da ricavare in unle ancora completamente da ristrutturare in una zona di periferia di: unle che, in realtà, la donna non aveva neppure ancora acquistato. È questo il valore che Adilma Pereira Carneiro aveva determinato per la vita del compagno, Fabio Ravasio, perché proprio questa era la ricompensa che, secondo la ricostruzione e le dichiarazioni raccolte, la donna aveva promesso a tre dei partecipanti, Marcello Trifone, Massimo Ferretti e Mirko Piazza, nel piano che la quarantanovenne aveva organizzato. A raccontare quanto accaduto è stato in particolare Piazza, chiamato a fare da "palo", che fa riferimento a un incontro avvenuto circa una settimana prima dell’omicidio e al quale, oltre allo stesso Piazza, erano stati "convocati" da Adilma anche Ferretti e Trifone.