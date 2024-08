Vivendi azionista scomodo I francesi venderebbero ma per 2 mld

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 27 agosto 2024)con il suo 23,7% di Tim è un. Lo dice il direttore finanziario della società telefonica Antonio Tognoli intervistato da Cnbc. Il motivo? La sua presenza non favorisce la crescita del titolo in Borsa. "Diventa difficile investire - ha spiegato Tognoli- data la presenza di un potenziale venditore (di azioni ndr) della portata del gruppo francese. Dovesse levarsi questo 'tappo', anche solo per una quota residuale, il lavoro che ha fatto l'amministratore delegato Labriola potrebbe riflettersi sull'andamento del titolo in Borsa". Segui su affaritaliani.it