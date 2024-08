Vincenzo Ferrera | La quinta stagione di Mare Fuori? Rinascita rifondazione freschezza

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 agosto 2024) I nuovi episodi di, Iddu di Grassadonia & Piazza, l'importanza dell'educazione nelle carceri: il nostro incontro con l'attore allo scorso BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione a Benevento. Non poteva non esserci un po' di Sud Italia allo scorso BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione a Benevento. Tra gli ospiti più attesi infatti il cast di, tra cui, interprete fin dalla primadi Giuseppe 'Beppe' Romano, l'educatore dell'Istituto al centro della storia. Dai sani principi, comprensivo e generoso, viene da una ricca famiglia ma ha scelto di non lavorare in azienda ma di occuparsi degli altri. Per lui tutti i giovani detenuti hanno diritto a una seconda possibilità e ad essere reinseriti nella società , pur passando per ingenuo a volte