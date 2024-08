Veliero con due turisti a bordo s’incaglia nel Salento Decisivo l’intervento dell’elisoccorso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) Notte di paura a San Foca, in provincia di Lecce, dove una coppia ditedeschi ha vissuto attimi di terrore adella propria barca a vela. Il mare in tempesta e il forte vento hanno messo in seria difficoltà i due coniugi, un uomo di 70 anni e sua moglie di 60. I due cercavano di raggiungere il porto della località marina. La barca, spinta dalle correnti, si è incagliata vicino alla scogliera, piegandosi sul fianco e rendendo impossibile qualsiasi tentativo di proseguire la navigazione. I primi tentativi di soccorso La situazione è apparsa subito critica. I, nel panico, hanno lanciato un SOS, ma il maltempo ha ostacolato i soccorsi. Un gommone della Guardia Costiera ha tentato di raggiungerli, senza successo.