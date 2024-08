Un mese senza Sharon il punto sulle complicate indagini

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 27 agosto 2024) Terno d’Isola. A quattro settimane esatte di distanza sono ancora molti i punti di domanda sull’omicidio diVerzeni, a partire dal suo assassino. Nelle ultime ore gli inquirenti hanno sentito altri dieci testimoni che nella notte del delitto, tra il 29 e il 30 luglio, sono stati ripresi dalle telecamere del paese dell’Isola. Ma anche queste ultime dichiarazioni non sono servite a fare luce sul caso. Tra quelli sentiti c’è chi ha visto qualcosa di strano, come “qualcuno che puliva la strada la mattina del delitto, e non sembrava uno del Comune”. E’ vero? Eppure la zona del delitto andava subito isolata. Nelle prossime ore potrebbe essere convocato di nuovo in caserma Sergio Ruocco.