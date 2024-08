Tromba d’aria grandine e venti oltre 100 km h Casa colpita da un fulmine finisce in fiamme

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024), maltempo e forti disagi sulle città italiane. In particolare gli abitanti di una regione, l’Emilia-Romagna, stanno vivendo ore complicate in questo pomeriggio di martedì 27 agosto. Forti temporali, vento, grandinate e fulmini stanno colpendo Bologna, ma non solo. La perturbazione ha coinvolto la zona che va dal Bolognese alla provincia di Forlì-Cesena, ma si sposta verso nord-ovest, quindi verso il Modenese. E come riporta il Resto del Carlino proprio a Modena ovest, all’altezza del casello dell’A1, è stata avvistata una, o meglio un gustnado, termine che deriva “dall’elisione ‘gust front + tornado’. Si formano a causa di caratteristiche del vento rettilineo non ciclonico nella corrente discendente (deflusso), specificamente all’interno del fronte di raffica di forti temporali”, spiega il tecnico meteo Ampro Roberto Nanni.