Renzi continua a offrirsi al centrosinistra | Pronto all’alleanza Non rientro nel Pd ma con Schlein si può trovare il compromesso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) “Possibile alleanza nel campo largo? Assolutamente sì, sui temi”: così Matteoal. Il leader di Italia Viva è alla disperata ricerca di un patto con i dem di Elly, ma pure con il M5s di Giuseppe Conte. E dopo il tris di interviste al Corriere della Sera in appena 40 giorni (l’ultima questa mattina), eccoanche ospite del programma ‘4 di sera’ su Rete quattro. L’intento è chiaro: l’operazione “Ritorno a casa”. a quando il flop alle Europee ha seppellito Italia Viva escludendola dall’Europarlamento, il suo leader si dimena per uscire dalla marginalità politica. “Nonnel Pd“, specificain tv, “ma su tante cose si puòil“. E su una possibile alleanza pure con il M5s aggiunge: “Io ho mandato a casa Conte e ho portato Draghi. Non ho cambiato idea e non devo fare abiura“.