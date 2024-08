Ngonge sul mercato quattro club di Serie A interessati | l’idea del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 27 agosto 2024) Ultimi giorni di calciofrenetici per il, anche Cyrilverso la cessione con trediA che hanno mostrato interesse. Il successo ai danni del Bologna per 3-0 ha riportato serenità ed entusiasmo nell’ambiente. La squadra di Antonio Conte è sembrata tutt’altra rispetto a quella pessima vista contro il Verona all’esordio del campionato inA. Chiaro che il lavoro, soprattutto mentale, con l’allenatore abbia inciso. Conte ha fatto capire di aver trovato un gruppo di calciatori con il quale intende lavorare per tutta la stagione e con cui ha instaurato immediatamente un certo feeling. Tanti, invece, i calciatori con il quale non è scattata la scintilla. Sicuramente Michael Folorunsho, improvvisamente accantonato e messo ai margini del progetto, e per il quale adesso si attendono novità di calcio