Napoli Schira su Lukaku e McTominay E sulle uscite…

(Di martedì 27 agosto 2024) Ha parlato soprattutto del mercato delNicolòa Radio Punto Nuovo. Di seguito le parole del giornalista esperto di mercato rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “è atteso in serata in Italia, domani sosterrà le visite mediche. Ilha sbrogliato tutte le clausole e le scartoffie relative ai diritti di immagini. Vedremo se sarà da solo oppure se sarà in compagnia con. La missione inglese di Manna ha prodotto i risultati giusti. Gilmour? Si stanno facendo passi avanti, ma è un’operazione lievitata nei numeri e ha rallentato le tempistiche. Il giocatore spinge per arrivare al. Resta molto vicino”. Ilprenderà anche “Ilprenderà anche un esterno sulla destra dove manca un’alternativa a Mazzocchi, Manna è scatenato in queste ore. Gli azzurri seguono tanti nomi, da Correia del Valencia a Dedic del Salisburgo.