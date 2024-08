M5S gli ex parlamentari puntano a un incontro con Grillo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 agosto 2024) AGI - Dopo la lettera del 7 agosto scorso, in cui 11 ex-del M5s hanno messo nel mirino l'Assemblea costituente voluta dal leader Giuseppe Conte, la corrente 'pro-' potrebbe darsi appuntamento a Roma per uncon il Garante in persona. Tra i firmatari di quel documento, in cui si tacciava l'attuale presidente dei pentastellati di "ingratitudine" ci sono l'ex sottosegretario al Mef Alessio Villarosa e l'ex senatore Nicola Morra, che ha annunciato di volersi candidare alla presidenza della Regione Liguria con il Movimento 'Uniti per la Costituzione', animato, tra gli altri, da Mattia Crucioli, anche lui tra i banchi dei Cinque Stelle a Palazzo Madama nella scorsa legislatura.