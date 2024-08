Intrigo Chiesa dopo il Barcellona ci prova il Liverpool

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 agosto 2024) Come in una partita a poker, aspettando il rilancio definitivo. Federicovive gli ultimi giorni del calciomercato con l'apprensione di chi ha scommesso su se stesso e, per ora, non è passato all'incasso. Fuori dal progetto tecnico della Juventus, ai margini in questo scintillante inizio di stagione dei bianconeri e destinato a partire a tutti i costi oppure a vivere una stagione pericolosa da separato in casa. Una situazione paradossale per un giocatore che non più tardi di tre mesi fa preparava l'Europeo con l'ambizione di viverlo da protagonista. Come è andata in Germania con la maglia azzurra è noto, quanto accaduto successivamente invece è ancora più sorprendente visto che fino alla scorsa stagione l'esterno offensivo era considerato uno degli uomini di punta della rosa juventina. Ecco allora gli ultimi tasselli del puzzle che non si è ancora composto.