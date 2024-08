Il Signore degli Anelli | La Guerra dei Rohirrim dove si colloca il film animato rispetto alla saga?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 agosto 2024) In che epoca è ambientato il nuovod'animazione tratto dalle storie de Ildi Tolkien? Con l'arrivo dell'ultimo trailer dell'atteso Il: Ladei, il pubblico ha finalmente potuto dare un'occhiata alle immagini del prossimod'animazione. La Warner Bros. descrive ilcome un "viaggio innovativo nella Terra di Mezzo attraverso gli occhi del leggendario regista Kenji Kamiyama". Conosciuto per il suo lavoro su serie come Blade Runner: Black Lotus e Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Kamiyama si unisce al produttore esecutivo Peter Jackson per dare vita a questo racconto meno conosciuto delle opere dell'autore J.R.R. Tolkien. Anche Miranda Otto, che ha interpretato Éowyn nella trilogia de Il