Golden Gala 2024 chi parteciperà a Roma? Le stelle italiane e straniere | presenti 10 campioni olimpici in carica

(Di martedì 27 agosto 2024) Prosegue il conto alla rovescia in vista delPietro Mennea, in programma nella serata di venerdì 30 agosto allo stadio Olimpico die valevole come terzultimo appuntamento stagionale della Diamond League. Si preannuncia un cast stellare in occasione del meeting capitolino, con ai nastri di partenza ben 10dei recenti Giochi di Parigi. Nell’elenco figurano gli statunitensi Quincy Hall (400 metri), Ryan Crouser (peso), Tara Davis (salto in lungo) e Masai Russell (100 ostacoli), l’astista australiana Nina Kennedy, la siepista bahreinita Winfred Yavi, il neozelandese Hamish Kerr (salto in alto), lo sprinter botswano oro olimpico dei 200 Letsile Tebogo (in gara asui 100), il giamaicano Roje Stona (lancio del disco) e la fenomenale mezzofondista keniana Faith Kipyegon (tre volte d’oro ai Giochi nei 1500).