Benevento-Cavese l’allenatore metelliano Di Napoli | Soddisfatto della prova ne usciamo rafforzati

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNonostante la sconfitta e per come è maturata, a fine gara vede il bicchiere mezzo pienoofferta dai suoi ragazzi. Per mister Dila sua squadra ha giocato la gara propositiva che era nei suoi programmi fallendo il 2-0 che avrebbe incanalato la gara verso la compagine metelliana. MENTALITA’ – “Venire qui ae giocarsi la partita era la nostra prerogativa e lo abbiamo fatto. Meritavamo qualcosa in più. Bisognava concretizzare le occasioni per il 2-0. Illotterà per vincere il campionato. Noi ci stiamo formando. E’ stata fatta una gara di grande personalità. Sotto l’aspetto fisico è normale andare in difficoltà dopo aver subito il pareggio e, poi, non siamo stati più capaci di aggredire gli spazi. E’ un ko che ci rafforza. Non abbiamo mai fatto barricate”.