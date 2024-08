Vuole separarsi e lui la picchia Le botte anche quando la donna aspettava un figlio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Lei chiede la separazione e lui non ci sta. Le liti si susseguono fin, venerdì scorso, nell’abitazione dei due arrivano gli agenti del Commissariato di Foligno. Era stata lachiamare il numero di emergenza. Gli uomini della squadra volanteeriggio hanno accertato che la moglie, come lei aveva già segnalato al 112, era stata aggredita dal marito ed aveva riportato alcune escoriazioni all’avambraccio, poi sono state giusicate guaribili in pochi giorni. Calmati i due, i poliziotti hanno cercato di ricostruire la situazione, apprendendo che il dissidio era dipeso da una situazione di tensione che si protrae da qualche tempo a causa della decisione delladi avviare le pratiche per la separazione dal coniuge.