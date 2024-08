Super Man | The Christopher Reeve Story il trailer del documentario

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 26 agosto 2024) Warner Bros nel primo pomeriggio ha pubblicato ilufficiale di/Man: The, il commoventededicato al celebre attore. Il docu-film è stato presentato in anteprima assoluta durante la scorsa edizione del Sundance Film Festival, ottenendo un effetto nostalgia di grande impatto. Ora, lo studios porterà in sala il docu-film dedicato al compiantonegli USA da fine settembre, ed in Italia dal 25 settembre Il commoventeè stato diretto da Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, e verte sulla vita e sulla carriera di, passando dal suo iconico ruolo di Clark Kent/man al tragico incidente al midollo spinale che lo ha prima costretto alla paralisi, e successivamente alla morte. La pellicola è stata prodotta dalla DC Studios di James Gunn e Peter Safran.