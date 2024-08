Sky Sports Uk elimina Sinner dalla presentazione degli Us Open | il post cancellato dopo la rivolta degli utenti italiani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Ecco gli Us“. Ma non c’è Jannik. L’emittente inglese Skyha pubblicato lunedì mattina nella sua pagina social dedicata al tennis unche celebra l’inizio dell’edizione 2024 dello Slam sul cemento di New York. Nell’immagine si vedono Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Ma anche Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Iga ?wi?tek, la numero 1 del tennis femminile. Chi manca? Proprio, il numero 1 del tennis maschile. Inevitabile pensare a una scelta dovuta al recente caso Clostebol. Il tennista italiano è stato completamente scagionatola positività a un test anti-doping, ma evidentemente per gli inglesi non basta. Il, pubblicato alle ore 9.30 di questa mattina di lunedì 26 agosto, è stato però letteralmente inondato di commenti critici e negativi da partesocial(e non solo).