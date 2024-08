Sinner-Kalinskaya è già finita? Gli indizi di una quasi certa separazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) La solitudine del campione. Prima solamente infondate indiscrezioni, ora i dubbi sonocertezze: la love story tra Jannike Annasembrerebbe essere giunta già ai titoli di coda. Una riservatezza sui social che lascia il tempo il tempo che trova: scoppiato il caso doping per l’altoatesino, risultato positivo al Clostebol – agente anabolizzante di alcune pomate o spray cicatrizzanti e sostanza proibita dall’Itia (International Tennis Integrity Agency) perché dopante – per contaminazione involontaria, la tennista russa non ha preso alcuna posizione e non ha voluto commentare l’accaduto. Nemmeno mostrando vicinanza al proprio partner. Una scelta condivisa, o c’è qualcosa di più? E intanto, i due non si seguono più su Instagram. Un silenzio che insospettisceL’uno per l’altro a Wimbledon, le foto al mare in Sardegna e ora tutto tace.