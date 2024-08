Scompare mentre è in moto con gli amici Ritrovato vivo in un torrente dopo 5 giorni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un’incredibile storia di sopravvivenza, fortunatamente con un lieto fine proprio quando sembrava che non dovessero esserci più speranze di trovare in vita il protagonista di questa terribile disavventura. Unciclista di 24 anni, Zachary DeMoss, aveva deciso di prendere parte a un viaggio infra il Montana e l’Oregon insieme ad alcuni. Il 12 Agosto, a metà fra una sosta e l’altra del percorso, Zachary era scomparso nel nulla senza che nessuno fosse riuscito a vedere che cosa gli fosse accaduto. Gliavevano immediatamente chiamato i soccorsi ed era iniziata una lunga ricerca lungo la Highway 12, in Idaho, ma del ragazzo non c’era traccia. Nonostante gli agenti si fossero messi all’opera usando anche elicotteri e droni, il 24enne sembrava essere sparito nel nulla. E le speranze di trovarlo in vita si affievolivano ogni giorno di più.