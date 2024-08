Mountain bike i convocati dell’Italia per i Mondiali 2024 | Braidot e Avondetto outsider di lusso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Da mercoledì 28 agosto a domenica 1° settembre Andorra ospiterà i Campionatidi. La zona di Pal Arinsal sarà teatro (per la seconda volta) della rassegna iridata di cinque specialità: Cross Country, Short Track, Team Relay, E-MTB e Downhill. Riflettori puntati ovviamente in primis sulla disciplina olimpica del cross country, in cui l’Italia proverà a riscattare il beffardo (ma ottimo) quarto posto di Lucaai Giochi di Parigi. Il 33enne azzurro verrà affiancato dal campione europeo Simoneoltre a Nadir Colledani, Filippo Fontana e Juri Zanotti. Il CT della Nazionale italiana Mirko Celestino ha selezionato per la gara femminile Martina Berta, Greta Seiwald e Chiara Teocchi. Da seguire con attenzione i rider impegnati nelle classi giovanili, oltre ai protagonisti del downhill.