MotoGP Ducati è diventata imbattibile? Solo Marc Marquez non partecipa alla festa vincente…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Domanda a bruciapelo.potrà essere battuta da qui a fine stagione? Il quesito è diventato d’attualità, perché il dominio della Casa di Borgo Panigale si sta facendo brutale. Nongrazie al fatto di poter contare su Francesco Bagnaia e Jorge Martin, bensì anche in virtù al pieno recupero di Enea Bastianini e l’aggiunta di, seppur impegnato con un modello più datato.ha reso ancora piùata la già netta supremazia instaurata nel 2023. A inizio stagione l’azienda italiana ha dovuto confrontarsi ad armi (quasi) pari con Ktm, patendo una sconfitta da Aprilia ad Austin, pista che però negli ultimi anni si sta rivelando anomala e slegata dai reali valori in campo. Dall’inizio della Tournée europea, le Desmosedici sono state straripanti. Passi per le 8 vittorie consecutive, ma qui si va ben oltre.