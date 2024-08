La Juventus di Motta prima in classifica | inizio di stagione più che perfetto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) Verona – Latorna in cima alladi Serie A dopo quattro anni, un traguardo che potrebbe sembrare poco significativo di fronte alla straordinaria performance mostrata nelle prime due giornate. I bianconeri hanno vinto entrambe le partite con risultati netti (3-0, 3-0), impressionando per la qualità del gioco espresso. Nonostante la fase iniziale della transizione tecnica, la squadra sembra già sfiorare la perfezione e deve ancora inserire tre, forse quattro, titolari di alto calibro, tra cui Sancho se l’acquisto andrà in porto. Nel frattempo, Federico Chiesa, che sembrava fuori dai piani tattici, è ora in trattativa con il Liverpool.