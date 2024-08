Israele caccia a leader Hamas Sinwar | i suoi travestimenti per sfuggire a chi lo vuole morto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2024) Londra, 26 ago. (Adnkronos) – IldiYahyasi è “vestito da donna” per nascondersi tra la popolazione della Striscia di Gaza durante il periodo trascorso all’esterno della rete di tunnel nei quali si nasconde e protegge da chi lo. Lo scrive il quotidiano britannico Daily Express citando fonti dell’intelligence israeliana, secondo le quali l’eliminazione fisica disarebbe il colpo di grazia finale per laship di.Anche il ‘New York Times’, citando funzionari americani e israeliani, ha riferito chepotrebbe aver lasciato alcuni dei tunnel in cui si era nascosto in diverse occasioni nel corso dell’ultimo anno, per poi rifugiarsi in altri sfuggendo allaall’uomo messa in atto da