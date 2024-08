Ecco perché abbiamo smesso di arrabbiarci per l’abuso di plastica nell’industria alimentare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 26 agosto 2024) Al bando le cannucce, vietata la pellicola; l'oggetto-feticcio? La borraccia. Era il 2019, un tempo pre Covid ormai lontanissimo, e la battaglia contro lamonouso era sulla cresta dell'onda, specialmente tra i barman, che avevano fatto dell'eliminazione della cannuccia il loro motto (il locale Mad di Firenze, per esempio, avvisava tutti i clienti di non fare gli straw-nzi e bere direttamente dal bicchiere). Una pandemia e diverse guerre dopo, l'argomento ha (comprensibilmente) fatto il suo tempo: ma siamo sicuri che mollare la presa sia la scelta giusta?superflua Lanon è il male assoluto, ormai locapito, ma certo è che un utilizzo massiccio (e superfluo) del materiale non è auspicabile.